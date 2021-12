Eli Iserbyt over zege Wout van Aert: “Het parcours lag hem goed”

Eli Iserbyt bleek zaterdag niet in staat om Wout van Aert bij te benen. Het vooraf gehoopte duel met de kopman van Jumbo-Visma kwam er uiteindelijk dus niet. De leider in de Superprestige eindigde op plek vier. “Het parcours lag hem goed”, vertelde Iserbyt na afloop van de cross.

“Op deze parcoursen vindt hij altijd wel een goed spoor, daar waar anderen dat niet kunnen”, gaat hij verder. “Ik moet hopen op een snellere wedstrijd als ik met hem het duel wil aangaan. Volgende week (in Val di Sole, red.) hoop ik dichter bij hem te eindigen. De sneeuw zal iets nieuws zijn, dus ik ben benieuwd hoe de verhoudingen dan liggen.”

Iserbyt erkende vandaag moeite gehad te hebben met de omstandigheden. “Ik had het heel koud, zo met dat opspattende water. Een moeilijke dag voor me, maar toch heb ik geprobeerd alles eruit te halen. Nee, het was niet echt mijn ding.”

“In de slotfase wilde ik Lars nog voorbij om toch nog op het podium te geraken, maar dat lukte niet meer. Iedereen maakte heel veel fouten vandaag, zo zag ik Pidcock ook nog hard ten val komen”, eindigt hij.