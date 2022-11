Eli Iserbyt over uitspraak Albert: “Niet leuk om te lezen, maar heb er moed uitgeput”

Eli Iserbyt eindigde vrijdag als vierde in de Superprestige Niel. De Belgische crosser begon goed aan de cross, maar kwam ten val en hield daar materiaalpech aan over. Na een knappe remonte kwam Iserbyt nog terecht op plaats vier.

“Ik ging overkop, van boven naar beneden. Mijn zadel brak, mijn stuur stond scheef, ik bloedde uit de knie en ik moest nog tot de materiaalpost lopen”, vertelde de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal na afloop aan Het Laatste Nieuws. Iserbyt hervatte de veldrit op de vijftiende plek en ruimte afstand, maar kon toch nog vierde worden. “Ik reed nog een goede koers, jammer van de pech.”

Column van Albert: “Niet makkelijk om te lezen”

Het was geen gemakkelijke week voor de West-Vlaming. Afgelopen zondag stapte hij af in het EK in Namen met een blessure. In de loop van de week kwam er daar goed nieuws over, maar Iserbyt kreeg her en der commentaar. Zo was er ook een column van Niels Albert, die het volgende zei: “Als Iserbyt inderdaad een chronisch rugprobleem heeft, dan moet hij nu stoppen en een kantoorbaan zoeken.”

Die uitspraak is ook tot bij Iserbyt gekomen, zo gaf hij zelf aan. “Het was niet tof om de column van Niels Albert te lezen. Ik heb er toch moed uitgeput. Ik heb Niels ook nog gehoord, hij zei: ‘Als we het over jou hebben, wil dat toch iets zeggen.’