Niels Albert over rugprobleem Iserbyt: “Dan kan hij beter kantoorbaan zoeken”

Niels Albert is in zijn column in Het Laatste Nieuws hard voor Eli Iserbyt. De oud-crosser zegt onder meer: “Als hij inderdaad een chronisch rugprobleem heeft, dan moet hij nu stoppen en een kantoorbaan zoeken.”

“Hoe zou Iserbyt zich voelen na zondag, vraag ik me af. Ik hoor dat hij nu toch weer een probleem heeft aan de rug. Je moet het haast geloven, als je naar de resultaten van de jongste weken kijkt. Iserbyt won in Ruddervoorde, de cross die er voor hem het minst toe deed. Maasmechelen, de Koppenberg en het Europees kampioenschap waren waar hij op inzette. Daar heeft hij geen enkele van gewonnen.”

“Het is nu aan Eli om zelf te communiceren over zijn rugproblemen. Als hij inderdaad een chronisch probleem heeft, dan gaat hij geen hoogstaande prestaties meer leveren”, eindigt Albert.

Iserbyt staat vanmiddag wel ‘gewoon’ aan de start van de Jaarmarktcross in Niel. Deze week gaf hij aan: “Rust is bij deze blessure absoluut niet de beste optie, blijven sporten wel. Daarbij kan de blessure structureel niet slechter worden. Het komt er nu op aan nóg meer aandacht te besteden aan het probleem.”