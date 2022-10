Eli Iserbyt over parcours in Maasmechelen: “Kom hier volgend jaar niet terug”

Ondanks zijn derde plek in Maasmechelen overheerste bij Eli Iserbyt van Pauwels Sauzen-Bingoal vooral frustratie. De Belg, die gisteren nog won in Ruddervoorde, zat bij latere winnaar Laurens Sweeck in de kopgroep alvorens hij wegviel uit de kop van de koers door een val. Hij uitte dan ook zijn onvrede over het parcours in de Belgisch Limburgse plaats.

“Er lagen heel veel stenen op het parcours. Ga maar eens eerst met blote voeten op het gras lopen en daarna over stenen en je begrijpt waarom dat een probleem is. Daardoor kwam ik ten val en sta ik hier met bebloede knieën. Je hebt amper grip in de bochten.” Iserbyt verbindt dan ook een rigoureuze conclusie aan de wedstrijd van vandaag. “Ik kom hier volgend jaar niet meer terug als het er nog steeds zo bij ligt. Het is niet Wereldbekerwaardig”, aldus de 25-jarige renner.

De West-Vlaming baalt dan ook als een stekker van het koersverloop. “Na die val was ik kansloos voor de overwinning. Maar ik weet niet of ik gewonnen had zonder val. Sweeck was heel erg sterk vandaag”, besluit Iserbyt, die nog wel aan de leiding van het wereldbekerklassement staat.

Iserbyt is niet de enigde die vraagtekens had bij het parcours. Eerder zei Lars van der Haar al dat het parcours niet in de Wereldbeker thuishoort door de vele stenen. Ook volgens Fem van Empel, die bij de vrouwen won, bolde het parcours totaal niet en was het de zwaarste cross van het seizoen.