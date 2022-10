Van Empel na winst in Maasmechelen: “Zwaarste wedstrijd van het seizoen”

Met winst in Maasmechelen pakte Fem van Empel alweer haar vierde manche van het jaar, waarmee zo nog ongeslagen is in de Wereldbeker. De Nederlandse gaf echter aan dat het geen sinecure was om de cross op haar naam te schrijven. “Dit was de moeilijkste wedstrijd van het seizoen. Het was echt een zwaar gevecht”, gaf de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal aan.

De 20-jarige renster had voorgenomen om snel het intiatief te nemen. “Ik kwam snel op kop en had een goede openingsronde.” aldus de leidster in het Wereldbekerklassement. Uiteindelijk wist ze het verschil te maken met concurrentes Van Anrooij en Pieterse in de slotronde. “Op de laatste helling zag ik dat ik een gaatje had op Puck Pieterse en ging ik vol gas naar de finish. Voor de balkjes hoopte ik een gaatje te hebben op Pieterse, daar ben ik in geslaagd”, aldus de Brabantse.

Van Empel was ook lovend over haar twee concurrentes. “Het was een hele lastige wedstrijd, het parcours bolde totaal niet. Iedereen heeft haar steentje bijgedragen en we hebben er een mooie wedstrijd van gemaakt. Wie er ook had gewonnen, iedereen had het elkaar gegund”, besluit ze.