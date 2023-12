zondag 31 december 2023 om 14:13

Eli Iserbyt neemt week rust na offday in Hulst, schrapt twee X2O Trofee-crossen

Eli Iserbyt en Pauwels Sauzen-Bingoal hebben besloten om een gehele rustweek te nemen, nadat de leider in de Wereldbeker-stand zaterdag een complete offday kende in Hulst en moest opgeven. De crossen in Baal (1 januari) en Koksijde (4 januari) zal hij daarom niet rijden.

Iserbyt is dit seizoen de regelmaat zelve, maar in Hulst kwam hij geen poot vooruit. De 26-jarige Belg kende nog wel een goede start, maar verloor al snel terrein. De West-Vlaming voelde zich tijdens de cross wat ziekjes en had last van hogere hartslagen. Iserbyt gaf er op een gegeven moment dan ook de brui aan.

Pauwels Sauzen-Bingoal laat nu weten dat gezamenlijk is besloten om de X2O Trofee-wedstrijden in Baal en Koksijde te schrappen. De cross in Gullegem zou Iserbyt sowieso al niet rijden, dus heeft hij de eerste week van 2024 geen wedstrijden en dus een volledige koersvrije week.

Dit heeft wel tot gevolg dat Iserbyt een goed klassement in de X2O Badkamers Trofee lijkt te kunnen vergeten. Na drie crossen stond hij tweede in de stand, op 9 seconden van leider Lars van der Haar, maar door zijn afwezigheid in Baal en Koksijde zal hij tien minuten tijdverlies oplopen. Daarmee valt hij ver weg in de ranglijst. Na Koksijde staan nog drie X2O-crossen op het programma.

We’ve decided to reshuffle @IserbytEli’s program after yesterday’s total offday in Hulst, and take some days of rest:

❌ B̶a̶a̶l

❌ ̶K̶o̶k̶s̶i̶j̶d̶e̶

🔜 Can't wait to see our champ come back in action in the #CXWorldCup race in Zonhoven 💪

📷 𝘗𝘩𝘰𝘵𝘰𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴.𝘣𝘦 pic.twitter.com/Bqtk3JF24z

— Pauwels Sauzen – Bingoal (@PS_BG_CT) December 31, 2023