Eli Iserbyt na tweede zege in twee wedstrijden: “Beter kan niet”

Eli Iserbyt won zaterdag ook tweede zijn cross van het seizoen. In Beringen won hij de Ethias Cross voor Lars van der Haar en Daan Soete. “Beter kan niet”, zegt hij in het flashinterview.

“Het gevoel was wel minder dan de vorige keer”, gaat hij verder. “Maar winnen is winnen. Het gevoel maakt dan niet uit. In de beginfase had ik het lastig door de versnellingen vooraan. Toen was het even van niet beter kunnen. Afdalingen zijn niet echt mijn specialiteit, dus deed ik ook voorzichtig.”

Na halfweg cross kwam de Europees kampioen dan toch alleen te rijden, met Sweeck en Van der Haar die nadrukkelijk in zijn nek hijgden. “Ik heb ze even dichter later omdat ik wist dat ik een voorsprong had. Daarna ben ik vol gaan rijden om van ze af te komen. Ik heb geleerd dat indelen heel belangrijk is.”