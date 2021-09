Eli Iserbyt na nieuwe zege: “Deze cross was de moeilijkste van de drie om te winnen”

Eli Iserbyt heeft zijn start niet gemist in het nog prille veldritseizoen. De Europese kampioen van Pauwels-Sauzen Bingoal kreeg het zaterdag zeker niet cadeau, maar wist uiteindelijk wel de Ethias Cross in Bredene te winnen. “Deze cross was de moeilijkste van de drie tot hiertoe om te winnen”, klonk het na afloop.

Iserbyt was halfweg cross weggereden uit een kopgroep met Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout, die nooit een groot gat lieten op Iserbyt maar er ook niet meer bijkwamen. Al werd het wel nog even spannend nadat Laurens Sweeck was weggereden uit de achtervolgende groep, maar de ploeggenoot van Iserbyt wist de laatste sprong niet meer te maken. En zo boekte Iserbyt, na zeges in Lokeren en Beringen, zijn derde opeenvolgende overwinning.

Razendsnelle cross

De nog ongeslagen Iserbyt was na afloop vanzelfsprekend erg blij met de zege. “Het was een ware autostradecross hier in Bredene. Op de harde en droge omloop kon je echt een uur rondvlammen. Quinten Hermans reed een enorm sterke wedstrijd, maar met de ploeg hebben we dat schitterend opgevangen. Eigenlijk was dit hier een doorgedreven teamtraining omdat we toch met drie op kop reden”, citeert Het Nieuwsblad.

“Hermans heeft misschien nog wel wat voor spanning gezorgd. Door hem bleef het toch ietwat spannend voor de podiumplaatsen. Ik ben alvast blij dat renners zoals Hermans opnieuw present tekenen in het veldrijden”, aldus Iserbyt, die tevreden is over zijn wedstrijd. “Ik ben blij dat mijn tactiek gelukt is en dat ik in deze wedstrijd mijn derde zege van het seizoen heb kunnen behalen. Deze overwinning geeft me opnieuw veel vertrouwen.”