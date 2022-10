Eli Iserbyt moest diep gaan voor zege in Tábor: “Ik voelde nog de jetlag”

Ook in het Tsjechische Tábor stond er geen maat op Eli Iserbyt. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal boekte zondag alweer zijn derde wereldbekerzege van het seizoen en gaat nu nog steviger aan de leiding in het klassement, maar Iserbyt koerste zeker niet met overschot.

In het flashinterview keek Iserbyt terug op zijn cross. “Ik ben heel erg blij, maar ook erg moe. Ik moest vandaag erg diep gaan. Ik voelde nog de jetlag”, doelt Iserbyt op de Amerikaanse wereldbekertrip naar Waterloo en Fayetteville. “Ik moest mezelf in de eerste helft van de cross echt pushen. In de eerste ronden was ik niet zo attent en ging het niet vanzelf. Het was een zware cross.”

Toch wist Iserbyt zichzelf naar voren te knokken en het verschil te maken in de laatste ronde. “Ik had wel een hele ronde nodig om het verschil te maken. Het is voor mij een lastig parcours, maar ik ben blij dat het is gelukt. Dit voelt erg goed. Dit was toch een beetje mijn ‘zware beest’ (Voor Iserbyt is het pas zijn eerste zege in Tábor, red.) en het is mooi dat ik hier nu wel win.”

Focus op EK

Iserbyt zal volgend weekend uiteraard ook aan de start verschijnen van de vierde Wereldbeker van het seizoen in Maasmechelen, maar is toch vooral al bezig met het EK (5-6 november) in Namen. “Ik kijk nu al uit naar komend weekend. In de volgende drie crossen is het vooral krachten sparen richting het EK. Ik wil daar zo fris mogelijk aan de start staan.”