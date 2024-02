woensdag 7 februari 2024 om 16:37

Eli Iserbyt kon net om gevallen Pim Ronhaar heen: “Ging net mijn demarrage plaatsen”

De Exact Cross Maldegem leek uit te draaien op een duel tussen Pim Ronhaar en de twee kopmannen van Pauwels Sauzen-Bingoal, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Door een val kon Ronhaar de zege wel vergeten, waarna de Belgische kampioen profiteerde en won. “Het was jammer dat Pim viel, maar ik ging net mijn demarrage plaatsen”, erkende Iserbyt.

“Ik zat erachter en was wel in the mood, ik wilde er alles voor geven”, legt hij uit in het flashinterview. Na de crash van Ronhaar reed Iserbyt nog even in het wiel van Vanthourenhout, maar koos hij daarna toch nog de aanval. “Niels Vandeputte kwam nog terug, dus wilde ik nog een extra versnelling plaatsen om zeker te zijn.”

Iserbyt was bijna zelf gevallen. “Ik kon net zijn fiets ontwijken, anders was ik ook gevallen. Ik denk dat hij à bloc zat na zijn versnelling, en dan kan je foutjes maken”, blikt hij terug. “We rijden verder een goede wedstrijd, deze 1-2 is supermooi. Zo is het een heel mooie dag voor onze ploeg. Ik hoop er nog een paar zeges bij te nemen, al was het zeker niet simpel vandaag. Maar we krijgen nog mooie wedstrijden, denk ik.”

Europees kampioen Michael Vanthourenhout kon leven met de tweede plaats achter zijn ploegmaat. “In de laatste ronde voelde ik dat ik leeg aan het lopen was. Ik zag ook Niels nog komen, dus was het beter dat Eli voorbij ging. Eerste en tweede is zeker mooi”, vertelde hij na afloop.

Vanthourenhout moest in de finale meermaals reageren op Ronhaar. “De eerste keer kon ik niet pareren, dus probeerde ik het gaatje zo klein mogelijk te houden. Zo kwamen we er nog goed bij, daarna liet ik Eli voor, omdat ik voelde dat het op was. En na die val kreeg ik wel moraal terug”, zei hij. “Verder was het een spannende cross, het is mooi dat we het konden afmaken.”