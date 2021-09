Eli Iserbyt klopt Lars van der Haar in Ethias Cross Beringen

Eli Iserbyt heeft ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. In Beringen kwam de Europees kampioen alleen over de finish. Onderweg vocht hij duels uit met Toon Aerts, die ver werd teruggeworpen door pech, en Lars van der Haar, die tweede werd.



Een week na de zege van Iserbyt in Lokeren stond met de Ethias Cross in Beringen de tweede veldrit van het nog prille seizoen op het programma. Zaterdag lagen de verhoudingen weer net iets anders dan een week eerder; Iserbyt kreeg een eventuele nieuwe zege niet cadeau.

Iserbyt onder druk gezet in openingsfase

In de eerste rondes werden de eerste speldenprikjes uitgedeeld door Laurens Sweeck, maar Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Lars van der Haar en ook Pim Ronhaar bleven toen nog in het kielzog. Europees kampioen Iserbyt leek het echter even lastig te hebben.

Met de nadruk op leek, want toen Aerts vlak voor halfweg cross een versnelling plaatste was het alleen Iserbyt die kon volgen. Vanthourenhout moest door materiaalpech afhaken, terwijl Sweeck op een klein gaatje werd gereden. Van der Haar kwam op zijn beurt dan weer ten val. De beslissing was toen nog niet gevallen.

Van der Haar met inhaalslag, maar Iserbyt houdt stand

Vlak voor het ingaan van de zevende ronde werd Aerts teruggeworpen door een lekke band, maar nieuw gevaar doemde op dat moment meteen weer op voor Iserbyt. Eerst in de vorm van Sweeck, die net niet tot het wiel van de Europees kampioen kon komen. Daarna door Van der Haar, die vanuit de achtergrond kwam opstomen.

In de slotrondes werd het nog even spannend. Met nog twee rondes te gaan naderde de Nederlander Iserbyt tot op zeven seconden, maar ook hij kon het laatste gat niet dichten. De nummers een en twee van de wedstrijd lagen zo vast. Soete won een handvol seconden na de finish van Van der Haar de sprint tegen Sweeck voor de derde plaats.

Uitslag Ethias Cross Beringen – mannen

1. Eli Iserbyt

2. Lars van der Haar

3. Daan Soete