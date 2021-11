Eli Iserbyt kan favorietenrol niet waarmaken op EK: “Gewoon een slechte dag”

Als topfavoriet ging Eli Iserbyt van start op het EK veldrijden, maar de titelverdediger kwam uiteindelijk als twaalfde over de finish op de VAM-berg. Ruim drie minuten eerder had Lars van der Haar zich tot de nieuwe Europees kampioen gekroond. “Ik ben wel blij voor Lars dat hij die titel heeft kunnen behalen”, zegt Iserbyt na afloop.

“Ik had een slechte dag, denk ik. Ik zat na drie, vier ronden al meteen op mijn limiet en bergop ging het niet echt. Ik moet er nu vrede mee nemen en vooruit kijken”, aldus de kopman van de Belgische ploeg. “Ik heb er niet echt een verklaring voor. Vandaag voelde ik me ook niet ziek. Maar zodra de wedstrijd was gestart, merkte ik dat ik geen superbenen had. En in de vierde ronde werden mijn benen plots helemaal ‘afgesneden’. Het ging van kwaad naar erger, maar op een EK wilde ik wel niet zomaar opgeven.”

“In het begin voelde ik dat het niet super was, maar ik dacht dat ik nog in de wedstrijd kon komen”, vertelt Iserbyt, die uiteindelijk de kopgroep moest laten gaan en ook Van der Haar zag wegrijden. “De eerste ronde is altijd veelzeggend en die was niet super bij mij. Ik werd ook even opgehouden door een val. Precies wat concentratieverlies ook. Maar ik zeg het, dat hoort erbij op een slechte dag.”

De Europese sterrentrui is het komende jaar dus in het bezit van Lars van der Haar. “Ik ben blij voor Lars dat hij die titel heeft kunnen behalen”, geeft hij de complimenten aan de Nederlander. “Als je op drie minuten eindigt, dan moet je niet echt ontgoocheld zijn. Het is harder voor de tweede als je niet wint.”

Iserbyt rijdt komende week de Superprestige van Niel (donderdag) en de Wereldbeker in Tábor (zondag).