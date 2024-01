maandag 15 januari 2024 om 08:54

Eli Iserbyt in de wolken met Belgische titel: “Mentaal en fysiek een heel moeilijke week”

Video Hij had er een aantal jaar op moeten wachten, maar zondag was het dan zover: Eli Iserbyt won het BK veldrijden. De zege kwam na een mentaal én fysiek heel moeilijke week. Dat liet de kersverse kampioen na afloop weten aan WielerFlits.

“Ik had dit scenario niet direct in gedachten”, begon Iserbyt zijn verhaal. “Ik had de beloftencross gezien en dat leek mij meer en meer op een wedstrijd zoals in Niel. Ik wist dat ik in Niel supergoed gereden had. Ik was daaraan aan het denken en mezelf aan het oppeppen. In het begin had ik het zeker niet gemakkelijk, de tweede en derde ronde voelde ik mezelf wat op de achtergrond geraken. Maar toen vond ik het goede gevoel terug en kon ik mijn eigen ding doen. Ik ben superblij met deze overwinning.”

De aanloop van Iserbyt richting het BK verliep niet vlekkeloos. Hij moest rond Nieuwjaar enkele crossen missen wegens ziekte. “De laatste week was mentaal heel moeilijk, en fysiek ook. Ik kon eigenlijk twee dagen voor Zonhoven pas echt herstellen en terug beginnen fietsen. (…) Deze week heb ik veel getraind en veel gewerkt met mijn mental coach. Ik denk dat dat wel goed was in aanloop naar dit kampioenschap.”

Opluchting

Bij Iserbyt zie je nooit ‘supergrote emoties’, zegt hij zelf. “Maar dit doet wel heel veel. Het besef zal komen eens ik op mezelf ben en alles even kan laten doordringen. Maar ik geniet ervan op mijn manier. Het is ook wel een opluchting dat ik eindelijk weer een trui heb. En het is ook de trui die ik wou. De Europese trui wil je natuurlijk ook, maar de Belgische trui had ik nog niet gedragen bij de profs. Het is een heel mooi doel dat ik vandaag heb kunnen afvinken.”