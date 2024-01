zondag 14 januari 2024 om 16:18

Eindelijk! Eli Iserbyt verovert met overtuiging eerste Belgische veldrittitel bij de profs

Eli Iserbyt heeft voor het eerst in zijn carrière het BK veldrijden bij de profs gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal reed in de laatste rondes alleen weg en rondde zijn solo succesvol. Joran Wyseure werd tweede, Michael Vanthourenhout derde.

Het BK veldrijden beloofde een spannende wedstrijd te worden. Zonder Wout van Aert aan de start, was er niet een duidelijke topfavoriet. Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Thibau Nys, titelverdediger Michael Vanthourenhout – ze maakten allen kans op de zege. Nys en Vanthourenhout vertrokken op de modderige startstrook niet al te best, in tegenstelling tot Niels Vandeputte, Sweeck en Iserbyt. Die laatste gaf er meteen een lap op in het begin van de openingsronde.

Alles op een zakdoek

Met Vandeputte en Sweeck in zijn spoor sloeg Iserbyt al een klein gaatje, al bleven vooral Toon Vandebosch, Quinten Hermans en Joran Wyseure in de buurt. Nys en Vanthourenhout volgden in het groepje daarachter, met ook Lander Loockx en Jens Adams. Maar aan het einde van de openingsronde troepte alles toch weer samen. We hadden zo een kopgroep van maar liefst tien renner. Daarbij dus ook Wyseure, die in de tweede van zeven rondes het initiatief nam.

Eerst reed hij weg samen met Nys. Toen de twee waren teruggepakt, scheidde hij zich nogmaals af, weer met Nys en nu ook Vanthourenhout. De drie hadden na twee rondes een voorsprong van een kleine tien tellen op de zeven achtervolgers. Daar had Iserbyt de kop genomen. Hij kwam dichterbij, maar vooraan gaf zijn ploeggenoot Vanthourenhout nu ook een versnelling. Nys haakte voorlopig af, Wyseure kon op hangen en wurgen volgen.

Kwartet op kop

Aan het einde van de derde ronde kon Nys toch weer terugkeren, net als Iserbyt. Laatstgenoemde ging vervolgens op avontuur met Wyseure. Niet veel later maakten ook de taaie Nys en Vanthourenhout toch weer de aansluiting. Dit leek het kwartet dat ging strijden om de zege. Want hoewel Sweeck vanuit het achtervolgende groepje nog wel de sprong probeerde te maken, kwam hij nooit echt meer in de buurt.

In de kopgroep was het vooral Iserbyt die de forcing voerde. Dat resulteerde er in de vijfde ronde in dat hij zich losweekte van zijn metgezellen. Aan het einde van de ronde had hij elf tellen op Wyseure en Nys, Vanthourenhout volgde nog wat verder. De verschillen leken op dat moment nog overbrugbaar, maar in de voorlaatste ronde gaf Iserbyt nog wat extra gas. Hij breidde zijn voorsprong op Wyseure en Vanthourenhout – nu de eerste achtervolgers – uit tot een halve minuut. Bij Nys was het beste eraf; hij moest nu vijftig tellen toegeven.

Eerste titel voor Iserbyt

In de slotronde kwam de zege van Iserbyt niet meer in gevaar. De 26-jarige renner veroverde bij de jeugdcategorieën verschillende Belgische titels, maar bij de elite en beloften lukte hem dat nog niet. Tot vandaag. Hij haalde het voor Wyseure, die Vanthourenhout in de slotronde nog had afgeschud. De uittredend kampioen eindigde dit jaar als derde. De uitgeputte Nys was in de finale nog teruggezakt tot plek zes.

BK veldrijden Meulebeke

Uitslag elite mannen

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Joran Wyseure (Crelan-Corendon)

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)