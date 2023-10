Niels Bastiaens • maandag 30 oktober 2023 om 16:00

Eli Iserbyt: “Het is al te lang geleden dat ik nog eens een trui heb behaald”

Video Tussen al het Baloise-Trek Lions-geweld, bleef Eli Iserbyt in Maasmechelen de constante factor voorin. De West-Vlaming moest zich tevredenstellen met de dichtste ereplaats, maar hij blijft hongerig. “Een trui? Dat zou nog eens mogen”, zegt hij voor onze camera.

Het parcours in Maasmechelen was behoorlijk technisch, en we zagen Iserbyt daar enkele keren in de fout gaan. Meer nog, het is op die manier dat eerst Pim Ronhaar, later Thibau Nys en uiteindelijk Lars van der Haar konden wegrijden. “Ik denk dat Lars toch iets beter was. De foutjes bij mezelf kwamen er omdat ik over mijn toeren moest gaan om hem te volgen. Chapeau voor hem, want hij had ook nog een lekke band aan het einde. Dat hij dan toch wint, maakt het superstraf.”

Ondergrond

Iserbyt kon wel teren op zijn overwinning van de dag voordien in Ruddervoorde, waar het hem ook al niet gemakkelijk werd gemaakt. Maar van zware benen was geen sprake, vertelt hij. “Ik had eigenlijk wel goede benen. Mocht de ondergrond iets beter geweest zijn voor mij, had ik misschien beter kunnen doen. Dit was iets wat ik minder graag doe en kan. En dan maak je meer foutjes.”

Een jaar geleden was Iserbyt nog een van de renners die de omloop in Maasmechelen ‘niet Wereldbeker-waardig’ noemde. De organisatie ging aan de slag met de opbouwende kritiek, waardoor hij het vernieuwde parcours wel kon smaken. “Ze hebben er een supermooi parcours van gemaakt. Alle ambetante stukjes zijn eruit gehaald. Het gebeurt praktisch nooit dat ze een parcours helemaal omgooien en echt luisteren naar de renners. Dus is het straf dat het hier toch is gebeurd. Hoed af voor de organisatoren.”

Drukke week

Nog meer goed nieuws voor de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal, want zijn startcontract voor de X2O Trofee geraakte alsnog rond. “De Koppenbergcross wordt verreden op vijf minuten rijden van bij mijn thuis, dus is het daar voor mij een beetje een mini-kampioenschap. Ik rijd er altijd supergraag en het is een heel belangrijke wedstrijd voor mij.”

Al zal daarna ook het EK in Pontchâteau er snel aankomen. “Het wordt dag per dag herstellen. We vertrekken donderdag al naar Frankrijk, dus het zal rap weer zondag zijn. Het EK is ook een heel groot doel. Het is al een jaar of twee geleden dat ik nog eens een trui heb behaald, dus het zou nog eens mogen. Realistisch gezien zijn er vijf of zes renners die kunnen winnen, dus zal het zaak zijn om gefocust aan de start te staan.”