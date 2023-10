Niels Bastiaens • zondag 29 oktober 2023 om 17:51

Michael Vanthourenhout moet opgeven in Maasmechelen: “Hopelijk gewoon een slechte dag”

Een verrassende opgever, zondag in Maasmechelen. Europees kampioen Michael Vanthourenhout kon de tweede Wereldbekercross van het seizoen niet volbrengen, ondanks een snelle opening. “Gisteren was alles nog in orde”, zegt ploegleider Robby Cobbaert (Pauwels Sauzen-Bingoal) bij WielerFlits.

Samen met Pim Ronhaar was Vanthourenhout een van de smaakmakers van het begin van de wedstrijd. “Tot plots het licht uiting. Michael begon aanvallend, maar naar mate de cross vorderde, begon hij steeds meer fouten te maken. Hij deed al een paar keer teken naar mij van ‘het gaat echt niet’. Niet veel later is hij uit de wedstrijd moeten stappen.”

Opvallend, een dag nadat de Europese kampioen nog het podium bekleedde in Ruddervoorde. “Toen was er nog geen vuiltje aan de lucht. Ik denk dat iedereen toen gezien heeft dat hij goed in de wedstrijd zat, want hij heeft er samen met Eli de koers gemaakt. Dat maakt zijn opgave vandaag extra vreemd.”

Geen verklaring

Een verklaring hebben ze bij de ploeg op dit moment nog niet. “De komende dagen zal moeten blijken wat er aan de hand is. Een eenmalige slechte dag is ook mogelijk, hé. Maar Michael was twee weken geleden al ziek. Net voor en na Amerika stak die ziekte de kop op, en dat blijft een beetje sluimeren. Maar zijn trainingsweek was goed. We hebben er dus het gissen naar.”

Vooralsnog blijft de planning dan ook behouden zoals hij was. “We hopen op de Koppenberg en het EK weer de beste Michael te zien. Hij is in vorm en hij vindt er parcoursen die hem liggen.”