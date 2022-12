Eli Iserbyt hervat competitie in Superprestige Heusden-Zolder

Eli Iserbyt staat dinsdag aan de start van de Superprestige Heusden-Zolder. Zijn deelname was eerst nog onzeker, maar inmiddels heeft Pauwel Sauzen-Bingoal bevestigd dat de 25-jarige veldrijder meedoet. Iserbyt sloeg maandag de Wereldbeker Overijse over.

Anderhalve week terug kwam Iserbyt zwaar ten val in de Wereldbeker Val di Sole, die hij door zijn schuiver vroegtijdig moest verlaten. De voornaamste reden dat hij niet deelnam in Overijse was evenwel niet dat de in Italië opgelopen kwetsuren hem nog hinderden. De West-Vlaming wilde vooral nog wat goede trainingen doen voordat hij de competitie zou hervatten, laat zijn ploeg weten.

In Heusden-Zolder neemt Iserbyt het op tegen een rijtje sterke tegenstanders. Onder anderen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock, de grote smaakmakers van de Wereldbeker Overijse, staan om 15.10 uur aan het vertrek.