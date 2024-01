zondag 7 januari 2024 om 18:32

Eli Iserbyt herpakt zich in Zonhoven, maar ontwijkt favorietenrol richting BK veldrijden

Video Ondanks dat hij bijna een week niet getraind heeft wegens ziekte, wist Eli Iserbyt zondag zesde te worden in de Wereldbeker Zonhoven. Een week voor het BK veldrijden is dat zeker niet slecht en het geeft Iserbyt hoop richting Meulebeke. “Hopelijk voor mij blijft het droog deze week, zodat het een wedstrijd wordt met iets meer interval”, kijkt hij vooruit bij WielerFlits.

“Ik hoop nog wat extra te trainen deze week”, gaat hij verder. “Ik heb afgelopen week tussen zaterdag en donderdag niet op de fiets gezeten. Hopelijk kan ik deze week een paar keer 4 uur of 4,5 uur doen. Het parcours in Meulebeke is weer iets veranderd. Er zijn twee zandbakken en er is een lus bij, dus het is anders. Hopelijk voor mij blijft het droog deze week, zodat het een wedstrijd wordt met iets meer interval. Dan zou het normaal een parcours moeten zijn dat op mijn lijf geschreven is.”

Zijn ambitie is groot voor het BK. “Ik wil er zo goed mogelijk doen, maar ik start er zeker niet als favoriet. Daarvoor voelde ik mij niet goed genoeg”, oordeelt hij na Zonhoven. “Er kunnen wel mirakels gebeuren op een week, daar hoop ik op.”

Die zesde plaats in de Wereldbeker Zonhoven leek er even niet te komen. “Na twee, drie ronden had ik het moeilijk en ging ik wat terugzakken. Daarna kon ik echter profiteren in het wiel van Lars van der Haar. In de laatste ronden heb ik zoveel mogelijk eruit geprobeerd te halen. Zesde is dan wel heel goed voor mij”, aldus de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Door die zesde plaats heeft Iserbyt als leider van de Wereldbeker de schade beperkt ten opzichte van Joris Nieuwenhuis. “Ik heb tien punten verloren en heb nog twee manches te gaan. Nu is het kwestie om goede gevoel terug te vinden en hopelijk ken ik geen zwak moment meer. Die bevestiging heb ik wel gevonden, dat is belangrijk.”