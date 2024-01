woensdag 24 januari 2024 om 07:25

Eli Iserbyt heeft nog 7 punten nodig voor eindzege Wereldbeker: “Lekker gevoel? Dat is gevaarlijk haha”

Video Eli Iserbyt deed in de cross van Benidorm goede zaken voor het klassement van de Wereldbeker. De Belgisch kampioen kan de eindzege ruiken, maar heeft nog zeven punten nodig om helemaal zeker te zijn. Hij wil dan ook nog niet te vroeg juichen, laat hij weten in gesprek met WielerFlits.

Iserbyt heeft momenteel 317 punten in de Wereldbeker. Dat is er 34 meer dan Joris Nieuwenhuis, de enige die hem mogelijk nog van de troon kan stoten. Dan moet de Nederlander de laatste manche in Hoogerheide wel winnen en moet Iserbyt maximaal zes punten pakken. Hoe lekker is het voor laatstgenoemde om zo’n grote voorsprong te hebben? “Mwa, een lekker gevoel is wel gevaarlijk”, reageert hij. “Je mag zeker niet achterover leunen. Je mag niet in slaap vallen. Het is zaak om alert te blijven.”

“Voor mij is het goed dat Mathieu meedoet in Hoogerheide. Realistisch gezien zijn de eerste veertig punten dan weg. Maar goed, een valpartij is altijd snel gebeurd. Maar ik heb het goede gevoel te pakken, dus ik hoop volgende week ook een goede cross te rijden en zo mijn tweede Wereldbeker-klassement binnen te halen.”

Klik hier voor de volledige stand in de Wereldbeker

Lekke band in Benidorm

Rond Nieuwjaar had Iserbyt een mindere periode vanwege ziekte, maar inmiddels voelt hij zich weer ‘supergoed’, vertelt hij. “Ik heb een goede trainingsweek gehad. In Benidorm ging het ook heel goed. Ik denk dat ik altijd mee was vooraan, als ik geen lek had gehad. Ik denk dat ik zeker niet kan klagen.”

Iserbyt reed lek net na de tweede keer langs de mateiraalpost. “Het was dus nog superlang om weer te kunnen wisselen. Ik had denk ik wel tien, vijftien plekken verloren. Het enige waar ik me wat aan optrok was dat Joris in het groepje voor me zat en Pim net iets verder zat”, doelt hij op zijn Wereldbeker-concurrenten Nieuwenhuis en Ronhaar. “Ik kwam terug in de race, maar toen kreeg ik nog een probleem met mijn shifter. Ik wou misschien net niets te vlug terugkeren.”

“Maar ik reed een heel goede wedstrijd. Ik kon nog derde worden. Het is jammer dat ik uit mijn pedaal schiet in de laatste honderd meter, maar al bij al doe ik een goede zaak voor het klassement”, concludeert Iserbyt.