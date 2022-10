Eli Iserbyt en Fem van Empel kiezen voor lange roadtrip naar Fayetteville

Daags na hun overwinning in de Wereldbeker van Waterloo begint voor Eli Iserbyt en Fem van Empel een lange reis naar de volgende Amerikaanse bestemming: Fayetteville. Die reis gaat niet via het vliegtuig, maar over de weg. Een roadtrip van meer dan twaalf uur.

De Wereldbeker veldrijden begint dit seizoen met twee Amerikaanse manches. De verplaatsing van Waterloo (Wisconsin) naar Fayetteville (Arkansas) maken alle teams per vliegtuig, maar bij Pauwels Sauzen-Bingoal kiezen ze nu voor een andere weg. “Vorig jaar hebben we deze reis wel met het vliegtuig gemaakt. Alles bij elkaar ben je met de reis naar het vliegveld en het vele wachten even lang bezig dan wanneer je met auto gaat”, vertelt Van Empel.

De rit telt ruim 700 mijl (1130 kilometer) en zonder tegenslag al snel zo’n twaalf uur. “Het plan is dat we het in twee delen rijden. Vandaag het langste stuk, dan overnachten en morgen het laatste deel”, legt Iserbyt uit, die de auto zal delen met ploegmaat Michael Vanthourenhout. Van Empel reist samen met Denise Betsema.

De ploeg heeft twee grote Amerikaanse auto’s geregeld, waarvan de stoelen helemaal plat kunnen. Zelf rijden is niet nodig. Twee verzorgers zullen de auto besturen. En hoe gaan ze de tijd doorkomen? “Goede vraag… Serietje kijken en een beetje praten met mijn toffe collega’s”, lacht Iserbyt.