Eli Iserbyt derde in Herentals: “Ik voelde me thuis in Wout van Aert-land”

Eli Iserbyt heeft enkele lastige maanden achter de rug, maar lijkt weer helemaal terug. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal begon het nieuwe jaar met een zege in Baal en werd vandaag derde in de X2O-cross in Herentals.

Iserbyt deed zo uitstekende zaken in de strijd om de eindzege, aangezien hij zijn grote concurrent Lars van der Haar achter zich wist te houden. En dat terwijl hij voor de cross maar weinig vertrouwen had in een goede afloop. “Maar dankzij een parcourswijziging lag het er iets sneller bij dan normaal. Ik ben blij dat ik hier voor Lars ben gefinisht, aangezien hij een lastige klant is. Het is nooit simpel om hem te kloppen in de laatste ronde.”

Het verschil werd uiteindelijk gemaakt op de lastige Skiberg. “Ik reed daar altijd net iets beter omhoog en kon op de klim dan ook het verschil maken. Lars is ook bezig aan een erg goed seizoen en is een gevestigde naam. Ik ben blij dat ik hem vandaag kon verslaan.”

Aangename sfeer

Iserbyt genoot verder van de massale opkomst. “Ik ben blij met mijn podiumplaats in deze leuke sfeer. Ik voelde me precies thuis in Wout van Aert-land. Het was echt aangenaam en ik ben blij dat zoiets kan in deze periode. Ik was wel redelijk moe. Na Wout van Aert en Mathieu van der Poel als een kip zonder kop rijden, dat zat er vandaag niet in.”