Eli Iserbyt: “Denk niet dat we iets verkeerd hebben gedaan, zijn op waarde geklopt”

Eli Iserbyt kwam tekort om het Tom Pidcock zondag lastig te maken op het WK. De Belg moest genoegen nemen met een derde plaats, omdat ook Lars van der Haar nog voor hem eindigde. Niks aan te doen, vindt Iserbyt na afloop. Hij verwijt zichzelf en zijn Belgische landgenoten niks. “Ik denk niet dat we iets verkeerd hebben gedaan. We zijn op waarde geklopt.”

“Toen Pidcock ging, dacht ik wow en wist ik meteen hoelaat het was. Even daarvoor hadden we het nog geprobeerd met Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck, dus we hebben er echt alles aan gedaan. Ik zag ook van het begin al dat Pidcock nog overschot had. Misschien jammer dat ik niet direct in zijn wiel zat toen hij ging, maar ik weet niet of dat had uitgemaakt”, reflecteert hij eerlijk.

Of Pidcock de terechte wereldkampioen is, ondanks dat Iserbyt (bijna) alle klassementscrossen dit jaar op zijn naam gaat schrijven en de meeste crosszeges heeft? “Poh, het is verdiend. Pidcock is iemand die zeker nog crossen wil rijden en ook altijd de cross maakt als hij meedoet, dus ik moet me er bij neerleggen en vooruit kijken.”

“Ik ben ook wel tevreden over dit WK”, besluit hij. “De organisatie was super. Qua publiek was het de moeite waard. Het is zeker een idee om eens in de zoveel jaar terug te keren naar de Verenigde Staten.”