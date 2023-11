donderdag 2 november 2023 om 10:05

Eli Iserbyt: “De topfavoriet voor het EK? Het is mooi dat het zo open is”

Video Nu de Koppenbergcross is verreden, kunnen de veldrijders zich volledig focussen op de Europese kampioenschappen in Pontchâteau. Bij de eliteheren zijn er meerdere kanshebbers op de titel, maar wie is nu de topfavoriet? We vroegen het na afloop van de Koppenbergcross aan Eli Iserbyt.

Op de vraag wie de grootste kanshebber is voor de Europese titel, heeft Iserbyt geen pasklaar antwoord. “Euhm… Van der Haar? Ik weet het niet”, blikt de Belg al lachend vooruit. “Het is wel mooi dat het zo open is. Het zal ook een heel spannende wedstrijd worden. Het is zaak om zondag superbenen te hebben.”

Iserbyt ging woensdag nog erg diep in de Koppenbergcross, is dat een nadeel met het oog op het EK? “Ik hoop dat ik kan herstellen. Het zal zondag ook een superlastige wedstrijd worden. Nu de beentjes omhoog, een massage en dan proberen om goed te herstellen tegen zondag. Maar het is wel kort dag.”

Iserbyt had ook nog wel iets te zeggen over het EK-parcours in Pontchâteau. “Normaal is het altijd wel een snelle wedstrijd waar het lang gesloten kan blijven, maar ze geven slecht weer. Dan kan het ook een wedstrijd zoals vandaag (doelt op de Koppenbergcross, red.) worden.”