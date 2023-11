zaterdag 11 november 2023 om 16:38

Eli Iserbyt boekt derde zege op rij in Superprestige: “Een droomstart”

Video Eli Iserbyt is dit seizoen nog ongeslagen in de Superprestige. Ook in Niel, de derde manche van het regelmatigheidsklassement, ging hij met de zege aan de haal. Het ging lang gelijk op met Joris Nieuwenhuis, maar in de slotronde wist de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal het verschil te maken. “Het was heel lastig”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik had een heel goed gevoel, maar Joris was heel sterk”, aldus Iserbyt. “In de voorlaatste ronde wilde ik het al een keer proberen, maar hij maakte echt geen fout. In de laatste ronde wist ik dat het zaak was om voorop te zitten bij die bultjes. Daar heb ik alles of niets proberen te spelen en een gat proberen te slaan. Dat lukte wel goed. Maar ik ben wel diep moeten gaan.”

Wat maakte uiteindelijk het verschil? “Ik denk dat ik in de modder wel beter was, tot mijn verbazing. Er zat wel stamp op. Op de loopstroken bergop was hij veel beter. Ik miste daar telkens een trede. Het was telkens iets boven mijn lengte. Maar al bij al hielden we een redelijk egaal tempo en heb ik aan het einde nog wat kunnen versnellen. Ik had het wel even moeilijk toen hij versnelde, maar ik wist wel dat het in mijn voordeel was als ik erop en erover zou gaan.”

Superprestige

Er zat dus veel ‘stamp’ op bij Iserbyt. Dat lijkt te betekenen dat de conditie goed is. “Absoluut. De conditie is eigenlijk al heel het seizoen goed. Ik ben heel blij dat ik drie op drie haal in de Superprestige, dat is wel een droomstart.” Inmiddels heeft hij een voorsprong van 14 punten in de Superprestige. “Dat is redelijk veel. Ik weet niet wat de rest heeft gedaan, maar ik zag Sweeck en Orts achter mij, voor de rest had ik niet veel zicht. De Superprestige is wel een groot doel voor mij, net zoals de andere klassementen. Een goed begin is het halve werk.”

Zondag staat Iserbyt aan de start van de Wereldbeker Dendermonde, na een toch wel zware wedstrijd in Niel. “Ik heb mij deze week voorgenomen om het gewoon wedstrijd per wedstrijd te bekijken. Ik probeer ervan te genieten en wil het plezier wat terugvinden, want daar heb ik de laatste wedstrijden soms wat te weinig aan gedacht. Ik heb mij geamuseerd vandaag. Dat is ook wel tof.”