Eli Iserbyt boekt comfortabele zege in Lokeren

Eli Iserbyt heeft net als vorig jaar de Ethias Cross Lokeren achter zijn naam gezet. De Europese kampioen reed al vroeg in de wedstrijd weg bij de concurrentie en bouwde daarna stelselmatig zijn voorsprong uit.

Iserbyt nam al vroeg in de wedstrijd de kop, terwijl het peloton in de eerste ronde op een lang lint werd getrokken. Ook Vincent Baestaens was goed weg. Vervolgens ontstond een grote kopgroep, waarbij vooral Iserbyt en zijn ploeggenoten van Pauwels Sauzen-Bingoal goed lieten zien. Iserbyt sloeg al in de derde ronde een gat, dat hij vervolgens steeds verder wist uit te diepen.

Achter hem ontstond een achtervolgende groep met Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck. Sweeck werd afgeschud, maar Van der Haar en Vanthourenhout maakten er een spannende strijd om de tweede plaats van. Het gebeurde allemaal achter Iserbyt, die in de laatste ronde nog genoeg voorsprong had om te temporiseren.

Na een uur in het veld streek Iserbyt de overwinning op in de Rapencross. Van der Haar wist in de slotfase nog weg te rijden bij Vanthourenhout en werd tweede.

Ethias Cross 2021-2022

Uitslag mannen – Lokeren

1. Eli Iserbyt – in 1u00m15s

2. Lars van der Haar – op 11s

3. Michael Vanthourenhout – op 16s

4. Laurens Sweeck – op 26s

5. Jens Adams – op 35s

6. Daan Soete – op 1m01s

7. Toon Aerts – op 1m12s

8. Vincent Baestaens – op 1m20s

9. Anton Ferdinande – op 2m13s

10. Toon Vandebosch – op 2m40s