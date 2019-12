Eli Iserbyt biedt excuses aan voor akkefietje in Diegem maandag 30 december 2019 om 18:53

De veldrit van Diegem heeft voor wat heibel gezorgd binnen het kamp van Pauwels Sauzen-Bingoal, maar ‘veroorzaker’ Eli Iserbyt heeft inmiddels zijn excuses aangeboden op social media. De 22-jarige renner was na de cross niet blij met zijn ploeggenoot Laurens Sweeck. “De insinuaties waren helemaal niet gepast”, trekt Iserbyt het boetekleed aan.

Na de finish was Iserbyt hard voor zijn ploegmaat Sweeck. Zo vond de leider in de DVV Verzekeringen Trofee dat Sweeck hem tegenwerkte door op zijn wiel te rijden. Al wilde hij dat niet met zoveel woorden zeggen. “Ik weet waar ik het heb laten liggen, maar dat ga ik niet zeggen. “Met Michael (Vanthourenhout, red.) heb ik geen problemen.”

“Als je de wedstrijd bekijkt, zie je wel wie waar in mijn wiel zat”, doelde Iserbyt op Sweeck. Die laatste is zich van geen kwaad bewust. “Eli vond dat ik hem had moeten helpen toen Van der Poel versnelde, maar ik kon op dat moment niet beter. Ik moest passen.” Na de cross kwamen de renners en ploegleiding samen om het brandje te blussen.

Opgeklopt

Nu heeft ook Iserbyt zijn excuses aangeboden voor zijn uitlatingen. “Ik bied mijn excuses aan voor de insinuaties tijdens het interview na de cross. Helemaal niet gepast! Schrijf Pauwels Sauzen-Bingoal maar op voor het BK in Anrtwerpen”, zo besluit de crosser met een knipoog.

Gianni Meersman, de ploegleider van Iserbyt en Sweeck, blikte tijdens de Ethias Cross van Bredene nog een keer terug op het akkefietje tussen beide renners. “Ik vind dat het verhaal een beetje is opgeklopt door de media. We hebben meteen na de wedstrijd alles uitgepraat. Dat is heel belangrijk. Ik denk niet dat dit blijft hangen”, zo vertelt de oud-renner aan VTM.