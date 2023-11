maandag 20 november 2023 om 09:22

Eli Iserbyt begint vermoeidheid wel te voelen: “Dat hoort erbij”

Het veldritseizoen begon voor de fulltime crossers al begin oktober en inmiddels stapelen de wedstrijden zich in rap tempo op. Voor Eli Iserbyt staat de teller nu al op twaalf wedstrijden sinds de seizoensstart en dat begint hij te voelen, erkent hij in gesprek met WielerFlits.

Eerst volgt een lange zucht als we de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal vragen naar zijn vermoeidheid. “Pfff… Een klein beetje”, zegt Iserbyt met een voorzichtig lachje. “Maar goed. Het hoort er natuurlijk bij. Iedereen heeft al veel wedstrijden gereden, dus op zich klagen we niet.”

Voor Iserbyt staat de teller na twaalf wedstrijden al op vier zeges. Afgelopen weekend deed hij er in de Superprestige Merksplas een tweede plek bij, achter Joris Nieuwenhuis, en een dag later zegevierde hij in de Wereldbeker Troyes.