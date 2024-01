dinsdag 2 januari 2024 om 18:45

Eli Iserbyt begint 2024 op vervelende wijze: Belg bracht nacht door op de spoeddienst

Eli Iserbyt heeft de afgelopen nacht doorgebracht op de spoeddienst. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal kampte door een buikgriep met uitdrogingsverschijnselen, maar is inmiddels weer aan de beterende hand. Iserbyt zal donderdag wel niet deelnemen aan de Duinencross van Koksijde.

Eli Iserbyt en Pauwels Sauzen-Bingoal besloten afgelopen zondag al om een rustweek in te lassen, nadat de leider in de Wereldbeker en Superprestige zaterdag een complete offday kende in de Wereldbeker van Hulst en moest opgeven. De crossen in Baal (1 januari) en Koksijde (4 januari) zou hij daarom al niet rijden.

Volgens Het Laatste Nieuws was er nog wel enige hoop wat betreft een eventuele deelname aan de X2O Trofee-cross in Koksijde, maar Iserbyt werd in de nacht van 1 op 2 januari erg ziek. De 26-jarige renner moest wegens hevige maagproblemen zelfs naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Zijn lichaam bleek door een buikgriep volledig uitgedroogd.

Het gaat inmiddels weer de goede kant op met Iserbyt, maar de cross in Koksijde komt te vroeg. Hij zal zondag normaal gesproken wel weer een rugnummer opspelden voor de Wereldbeker Zonhoven. Iserbyt heeft nog altijd uitstekende papieren om de Wereldbeker en Superprestige te winnen, maar kan de zege in de X2O Trofee nu wel vergeten. Een forfait staat namelijk gelijk aan een tijdsverlies van vijf minuten.