Eli Iserbyt (5e) beperkt de schade: “Wat moeite om in het ritme te komen”

Eli Iserbyt kwam zondag als vijfde over de streep in de wereldbekercross in de Beekse Bergen. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal kende een slechte start en was vrijwel de hele cross op achtervolgen aangewezen. “Het was een lange wedstrijd voor me”, was dan ook zijn conclusie in gesprek met Sporza.

Iserbyt zit momenteel niet in de beste fase van zijn veldritseizoen. De Belg heeft last van ischialgie (een zenuwwortelpijn die ontstaat in de onderrug) en reed ook zondag niet pijnvrij over het parcours in de Beekse Bergen. ” Ik had wat moeite om in het ritme te komen, want ik had weer last. Het was een lange wedstrijd voor me.”

“Ik had een slechte start en klikte uit mijn pedaal. En in het bos was het erg moeilijk om posities te winnen.” Iserbyt bleef echter knokken, kwam er op een gegeven moment door en wist in de slotfase zelfs nog aan te sluiten bij koplopers Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis.

Hete adem

Iserbyt kon alleen niet echt meer meestrijden om de overwinning en moest dus genoegen nemen met een vijfde plaats. “Uiteindelijk kan ik blij zijn met mijn prestatie, maar het resultaat blijft jammer.” In de stand om de Wereldbeker komt Sweeck nu tot op slechts vier punten (166 tegenover 162) van leider Iserbyt. “Ik blijf leider, maar het scheelt niet veel meer. Met nog negen wedstrijden te gaan, zal het spannend worden.”