EK wielrennen 2021: Titelverdediger Nizzolo ontbreekt in Italiaanse selectie

Giacomo Nizzolo veroverde vorig jaar in het Franse Plouay de Europese titel, maar zal zijn titel over een week niet verdedigen in eigen land. De sterke sprinter maakt namelijk geen deel uit van de definitieve selectie van bondscoach Davide Cassani voor het EK wielrennen in Trentino.

Nizzolo baalt stevig van zijn niet-selectie, maar zit nu al met het WK in zijn hoofd. “Ik koers ontzettend graag voor de nationale ploeg en dan is het natuurlijk een bittere pil als je buiten de selectie valt. Ik heb al met Cassani gesproken en ik begrijp de keuze. Ik heb het afgesloten en ben nu volop bezig met het WK. Ik denk dat ik een kanshebber ben op dat parcours en de bondscoach is eenzelfde mening toegedaan”, laat Nizzolo weten in gesprek met Tuttobiciweb.

Matteo Trentin, Sonny Colbrelli en Filippo Ganna maken, in tegenstelling tot Nizzolo, wel deel uit van de Italiaanse EK-selectie en zijn de speerpunten van Cassani. De ex-prof, die bezig is aan zijn laatste maanden als bondscoach van Italië, rekent in de wegrit ook op Giovanni Aleotti, Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Gianni Moscon en Diego Ulissi. Vincenzo Albanese is de eerste reserve.

De tijdrit zal worden betwist door Ganna en Edoardo Affini. Alessandro De Marchi, Mateo Sobrero, Marta Cavalli, Elena Cecchini en Elisa Longo Borghini trekken binnenkort ook naar Trentino voor de gemengde Team Relay. Ook Ganna doet mee aan dit onderdeel.

Selectie Italië voor EK wielrennen 2021 (8-12 september)

Wegrit

Giovanni Aleotti

Andrea Bagioli

Mattia Cattaneo

Sonny Colbrelli

Filippo Ganna

Gianni Moscon

Matteo Trentin

Diego Ulissi

Tijdrit

Edoardo Affini

Filippo Ganna