Maurizio Fondriest in poleposition als Italiaans bondscoach

Niet Gianni Bugno, Filippo Pozzato, Daniele Bennati of Davide Bramati zullen Davide Cassani opvolgen als Italiaans bondscoach. Wel de 56-jarige voormalige wereldkampioen Maurizio Fondriest. Dat heeft WielerFlits vernomen uit goede bron en is ons ook bevestigd vanuit Italiaanse hoek.

Voor alle duidelijkheid, de aanstelling van Maurizio Fondriest is nog niet helemaal rond, maar volgens onze informatie zit de Trentijn deze week tijdens het WK mountainbike samen met Cordiano Dagnoni, de Italiaanse bondsvoorzitter, om de laatste details te bespreken. Er zou een overeenkomst voor drie jaar klaar liggen.

Dagnoni, die in februari Renato di Rocco opvolgde als bondsvoorzitter, en Fondriest zijn geen onbekenden voor elkaar. Op hun 19de deelden ze ooit samen de kamer tijdens de Griekse Tour of Hellas, later kwamen ze elkaar ook tegen tijdens hun legerdienst. Los daarvan vonden ze in Italië het profiel van Fondriest meteen geschikt. Ook Pozzato en Bennati waren een poos in de running, maar de keuze viel dus snel op de wereldkampioen van Ronse ’88.

Fondriest zal de taken van Cassani overnemen vanaf 1 januari 2022. Er is even geopperd om Deceuninck-Quick-Stepploegleider Davide Bramati in de tussenperiode als bondscoach-ad-interim aan te stellen (er was zelfs een akkoord met Patrick Lefevere), maar uiteindelijk werd van dat idee afgestapt. Cassani blijft aan tot na het WK in Leuven.