EK veldrijden 2024 toegewezen aan Pontevedra

De Europese kampioenschappen veldrijden van 2024 zijn toegewezen aan Pontevedra, in de regio Galicië in het noordwesten van Spanje. Dat maakte de Europese wielerbond UEC bekend. Het EK wordt in het weekend van 2 en 3 november gehouden.

Volgens Enrico Della Casa, voorzitter van de UEC, heeft Spanje een traditie in jeugdcrossers. “De toewijzing van het Europees kampioenschap veldrijden in 2024 aan Galicië en Pontevedra is het begin van een nieuw hoofdstuk voor deze discipline, die haar wortels heeft in Noord-Europa”, laat hij weten in een perscommuniqué.

Pontevedra had al ingezet op de organisatie van het EK cyclocross in 2023 maar deze titelstrijd is toegewezen aan Pontchâteau, in het Franse departement Loire-Atlantique. Het EK veldrijden vindt dit jaar plaats van 4-6 november in Namen, in de gelijknamige Belgische provincie. De Citadel van Namen is het decor voor de wedstrijd.