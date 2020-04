‘EK mountainbike afgelast’ maandag 13 april 2020 om 12:13

Door de gevolgen van het coronavirus gaat het EK mountainbike in het Oostenrijkse Stattegg niet door. Een mogelijke verplaatsing naar het najaar is uitgesloten, melden lokale media.

“Het is onmogelijk om dit jaar het EK te houden. Ik heb dit ook gedeeld met de UCI”, zegt organisator Jürgen Pail. Voor Pail is het organiseren van EK een te groot risico en onverantwoord vanwege de coronacrisis. “Bovendien zouden we in de huidige situatie niet eens toestemming krijgen om een evenement te organiseren.”

Het kampioenschap verplaatsen naar september is ook niet mogelijk. “De voorwaarden passen dit jaar niet meer. Het risico op infectie is bij een evenement veel te groot en ik wil het niet op mijn geweten hebben dat Stattegg een corona-hotspot wordt. Daarnaast zal dit jaar ook de vrijheid van reizen binnen Europa beperkt blijven.”

“Een EK heeft uiteindelijk weinig zin als slechts tien van de dertig landen naar Oostenrijk kunnen reizen”, aldus Pail. De organisatie overweegt nu twee scenario’s: verplaatsen naar mei 2021 of het EK in Stattegg uitstellen tot 2023.

Het EK mountainbike 2020 (XCO, XCE en XCR) in Graz-Stattegg stond op de planning voor 14 tot en met 17 mei. Mathieu van der Poel is momenteel de Europees kampioen in de XCO-klasse (Cross-country Olympic).