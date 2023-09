zondag 24 september 2023 om 12:15

EK 2023: Zieke Jasper De Buyst haakt in extremis af voor wegrit

Een fikse tegenvaller voor de Belgische EK-ploeg, vlak voor de start van de wegwedstrijd voor elitemannen. Jasper De Buyst is ziek en dus niet in staat om een rugnummer op te spelden.

Dit heeft Sven Vanthourenhout, de bondscoach van de Belgen, laten weten aan Het Nieuwsblad. “Jasper is afgelopen nacht ziek geworden”, klinkt het. “Het is eerst en vooral spijtig voor Jasper. Hij toonde de laatste maanden vaak zijn vorm. We gaan hem zeker missen in de koers, ook omdat hij een intelligente coureur is.”

Het feit dat De Buyst niet kan deelnemen aan de wegwedstrijd, is een flinke aderlating voor de Belgische equipe. De 29-jarige coureur is dit seizoen namelijk uitstekend op dreef en reed de laatste maanden naar heel wat ereplaatsen. Zo werd hij onder meer derde in de GP de Wallonie, vijfde in de Bretagne Classic en won hij zelfs de Egmont Cycling Race.

Bondscoach Vanthourenhout kan vanmiddag – met Wout van Aert en Arnaud De Lie – nog wel rekenen op zijn twee speerpunten. Yves Lampaert, Tim Declercq, Jasper Stuyven, Edward Theuns en Florian Vermeersch zijn de overige namen.