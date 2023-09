donderdag 21 september 2023 om 08:58

Geen Stefan Küng in Mixed Relay: meerdere blessures voor Zwitser na zware valpartij

De Zwitserse selectie zal het vandaag in de Mixed Relay ploegentijdrit moeten doen zonder Stefan Küng. De 29-jarige hardrijder kwam woensdag zwaar ten val tijdens het EK tijdrijden: hij reed enkele kilometers voor de finish hard de dranghekken in. Küng heeft hier meerdere blessures aan overgehouden.

Küng was bezig aan een goede tijdrit op het EK in Emmen en leek op weg naar een medaille, maar reed niet ver van het einde de dranghekken in. De Zwitser kwam hard ten val en zag zijn vizier en helm breken. Met een bebloed gezicht kwam hij nog wel over de finish.

Direct na de finish ging Küng op het asfalt zitten en kreeg hij de benodigde medische assistentie. Hij werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische onderzoeken, zo meldt Het Nieuwsblad. Wat blijkt nu: Küng heeft niet alleen last van snijwonden, maar kampt ook met twee breukjes in zijn hand, een barst in zijn jukbeen en een hersenschudding.

Einde seizoen

Küng moet niet alleen passen voor het verdere vervolg van het EK wielrennen, maar zal dit seizoen überhaupt niet meer in actie komen. De hardrijder kwam dit jaar tot 65 koersdagen en boekte tijdritzeges in de Volta ao Algarve en de Ronde van Zwitserland. Ook werd hij in Schotland wereldkampioen Mixed Relay en was hij in het voorjaar goed voor top 6-noteringen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.