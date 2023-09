dinsdag 19 september 2023 om 16:53

EK 2023: Adriaan Helmantel moet wijziging doorvoeren bij de beloften

Vervelend nieuws voor Roel van Sintmaartensdijk. De boomlange 22-jarige renner van Circus-ReUz-Technord heeft bij een valpartij in het Kampioenschap van Vlaanderen een scheurtje in zijn kuitbeen opgelopen. Hij reed die wedstrijd mee met het WorldTeam Intermarché-Circus-Wanty.

Van Sintmaartensdijk reed de Belgische 1.1-koers nog wel uit en eindigde op precies zeven minuten van winnaar Jasper Philipsen als 128ste. Onderzoek in het ziekenhuis wees naderhand echter op een scheurtje in zijn kuitbeen. Of de Zuidlander nog in actie komt dit seizoen, is niet duidelijk. Vanaf volgend jaar is hij fulltime prof bij het Waalse WorldTeam.

Geen EK in Drenthe

Door zijn blessure moet Van Sintmaartensdijk ook een kruis maken over het Europees kampioenschap wielrennen in eigen land, komend weekend. Vrijdag staat de wegrit voor beloften op het programma. Bondscoach Adriaan Helmantel laat weten een afmelding van Zuidlander te hebben gehad. Huub Artz van Metec-Solarwatt is opgeroepen als zijn vervanger.