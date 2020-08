Anna van der Breggen verslaat Ellen van Dijk op EK tijdrijden in Plouay maandag 24 augustus 2020 om 15:32

Anna van der Breggen heeft voor het eerst de Europese titel tijdrijden op haar naam geschreven. De kersverse Nederlands kampioen op de weg wist in Plouay de hegemonie van Ellen van Dijk te doorbreken. Van Dijk, die de laatste vier edities van het EK tijdrijden won, eindigde na de chrono van 25,6 kilometer op dertig seconden als tweede.

De vroeg gestarte Lisa Brennauer zette een eerste richttijd neer, maar dat bleek niet genoeg voor goud. De ogen waren vooral gericht op de Nederlandse deelneemsters: kersvers wegkampioene Anna van der Breggen en viervoudig Europees tijdritkampioene Ellen van Dijk.

Van der Breggen vs. Van Dijk

Beide Nederlandse rensters bleken een klasse apart in dit startveld: Van der Breggen wist de voor haar gestarte Marlen Reusser in te halen, terwijl Van Dijk datzelfde flikte bij de voor haar gestarte Lisa Klein. Reusser en Klein werden vooraf allebei ingeschat als outsiders voor het goud, maar er bleek geen maat te staan op de oranjevrouwen.

Aan het tussenpunt na 13 kilometer bleek Van der Breggen over de snelste tussentijd te beschikken. De voorsprong op Van Dijk, die het NK wielrennen van zaterdag oversloeg in voorbereiding op dit EK tijdrijden, bedroeg daar een kleine zeven seconden. De Italiaanse Vittoria Bussi was halverwege de virtuele nummer drie op ruim dertig seconden achterstand.

Van der Breggen doorbreekt hegemonie Van Dijk

Het tweede deel van het parcours rondom Plouay was alles behalve vlak, maar toch wist Van der Breggen vol te houden. Ze legde de chrono af in 34:03 minuten en belandde daarmee in de hot seat. Van Dijk kwam er niet aan te pas en moest aan de finish een halve minuut toegeven op haar concurrente.

De strijd om het brons achter de twee topfavorieten werd gewonnen door Marlen Reusser. De Zwitserse bleef, nadat ze ingehaald werd door Van der Breggen, in het kielzog van de Nederlandse. In de slotkilometer haalde Reusser de uiteindelijke winnares nog in, waardoor haar achterstand aan de streep 59 seconden was.

Dinsdag rijdt het vrouwenpeloton in dezelfde regio de GP de Plouay (onderdeel van de Women’s World Tour, red.) en donderdag staat de EK-wegwedstrijd voor vrouwen op het programma. Van der Breggen en Van Dijk maken dan deel uit van een sterke Nederlandse selectie.

Van der Breggen kan lachen na haar titel - foto: Cor Vos Ellen van Dijk ontvangt het zilver - foto: Cor Vos

‘Ik wist dat ik een goede kans had om te winnen’

“Ik focuste mij al lange tijd op deze dag”, vertelde Van der Breggen na afloop. “Ik wilde het hier goed doen en we hebben er veel aan gewerkt in de laatste fase van de coronabreak. Het voelt goed dat dat werk zich nu uitbetaalt met de overwinning.”

“Deze regio heeft veel korte beklimmingen die lastig zijn in tijdritten. Je moet je snelheid meenemen in de volgende klim en dat vind ik wel leuk”, aldus de kopvrouw van Boels-Dolmans. “Het parcours was erg mooi en ik wist dat ik een goede kans had om te winnen.”