EK 2020: Deen Kasper Andersen sprint naar goud bij de junioren vrijdag 28 augustus 2020 om 14:07

Kasper Andersen is de nieuwe Europees kampioen wielrennen bij de junioren mannen. De jonge Deen was op het heuvelachtige circuit rond Plouay de beste na een koers van 109 kilometer. In een millimetersprint versloeg hij Pavel Bittner (Tsjechië) en Arnaud De Lie (België).

Na een harde koers bleef een select gezelschap over in de finale van de wegwedstrijd van de U19-categorie. De Spanjaard Juan Ayuso probeerde in de slotronde nog om weg te rijden op een van de heuveltjes, maar zijn poging strandde in schoonheid.

De overgebleven groep ging vervolgens sprinten om de overwinning, een sprint die in het voordeel beslist werd van de 18-jarige Kasper Andersen. De Tsjech Pavel Bittner (17) moest uiteindelijk genoegen nemen met het zilver, nipt voor de 18-jarige Belg Arnaud De Lie.

Op de vierde plaats eindigde Marco Brenner. De Duitser is volgend jaar al prof in de WorldTour-ploeg van Team Sunweb. De beste Nederlander eindigde buiten de top-10. Loe van Belle (vanaf 2021 in de opleidingsploeg van Jumbo-Visma) werd dertiende.

Finishfoto bij #EuroRoad20 wegwedstrijd voor junioren. Zeg het maar, wie wint? Volgens @UEC_cycling is het de Deen. pic.twitter.com/VCn7zBdilF — Youri IJnsen (@Youri_IJnsen) August 28, 2020