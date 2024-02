zondag 25 februari 2024 om 14:04

Eindwinnaar Van Eetvelt verbaast zichzelf in UAE Tour: “Dacht dat mijn powermeter stuk was”

Lennert Van Eetvelt fietste zich vandaag in een rijtje Primož Roglič, Tadej Pogačar en Remco Evenepoel, als eindwinnaar van de UAE Tour. De Belg begon de slotrit naar Jebel Hafeet als de nummer negen in het klassement, maar sloeg op de slotklim een heuse dubbelslag.

Van Eetvelt kon het na de rit, in het flashinterview, amper geloven. “Dit is ongelofelijk. Ik kan het nog niet bevatten. Vanochtend zei iedereen nog tegen me dat ik ervoor moest gaan, ook voor de eindzege. Ik zei meteen: kom op jongens, laten we wel realistisch blijven. Ik lag namelijk nog vrij ver achter wereldcoureurs als Jay Vine.”

Van Eetvelt bleek echter de sterkste van allemaal en won na een imponerende demarrage net voor de slotkilometer. “Dat was het plan. Het zat zo in mijn hoofd en ik kan niet geloven dat het is gelukt. Ik heb deze winter al enorm veel progressie geboekt. Om nu een rit én het eindklassement te winnen, is echt krankzinnig. Ik ben zo f*cking blij.”

Van Eetvelt moest in de finale overigens nog wel even schakelen. “Ik had eigenlijk verwacht en gehoopt dat de race zwaarder zou zijn. Door de wind bleek dit echter niet het geval. Ik besloot op twee kilometer van de top alles of niks te spelen. Woensdag (in de rit naar Jebel Jais, red.) was ik teleurgesteld dat ik dat niet had gedaan. Ik wachtte toen te lang. Nu wilde ik ervoor gaan.”