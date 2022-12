Eindejaarslijstjes: Het populairste commentaarduo van 2022

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2022? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag peilen we de populariteit van commentaarduo’s.

NOS

Maarten Ducrot stopt volgend jaar als analist bij de NOS. Na ruim negentien jaar in het commentaarhok, zal hij tijdens de Amstel Gold Race 2023 voor het laatst ‘uit het raam hangen’ of ‘een stuk uit de vloer eten’. Dat kondigde de voormalig profwielrenner aan tijdens de slotrit van de Ronde van Frankrijk, waar hij vergezeld werd door Joris van den Berg. Laatstgenoemde kreeg eerder in de Tour de hulp van Stef Clement. Deze editie dus geen roulatiesysteem zoals voorgaande jaren, toen Ducrot en Clement vaak halverwege een rit wisselden als co-commentator.

In die andere Tour, de Tour de France Femmes avec Zwift, mochten Danny Nelissen en Roxane Knetemann de uurtjes volpraten voor de NOS. Zij vormen door het groeiend aantal vrouwenkoersen dat uitgezonden wordt inmiddels een vertrouwd duo.

Sporza

Bij Sporza waren er de nodige veranderingen het afgelopen seizoen. Dat kwam vooral door het wegvallen van Michel Wuyts, die vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd geen nieuw contract kreeg bij de VRT. Hij nam eind januari afscheid met het WK veldrijden in Fayetteville. Zijn vervangers waren geen nieuwe namen, maar oude bekenden. Renaat Schotte nam de grote rondes voor zijn rekening, terwijl Karl Vannieuwkerke de klassiekers becommentarieerde. In beide gevallen bleef José De Cauwer op de analistenstoel zitten.

In het veldrijden is die rol nog altijd weggelegd voor Paul Herygers, die nu Ruben Van Gucht naast zich heeft. Van Gucht beperkt zich als commentator evenwel niet tot de cross, want hij doet ook het vrouwenwielrennen. Tijdens de Tour de France Femmes werd hij bijgestaan door Ine Beyen, de vrouw van Serge Pauwels.

Eurosport

Eurosport noemt zichzelf de ‘Home of Cycling’, vanwege de grote hoeveelheid wielerwedstrijden die het uitzendt. Dat vereist natuurlijk ook de nodige commentatoren. Het meeste bekende koppel is Jeroen Vanbellegem en Karsten Kroon.

Dit kolderieke duo is voornamelijk te horen tijdens Italiaanse wedstrijden als de Giro d’Italia, Tirreno-Adriatico en Il Lombardia, maar ze draaien hun hand ook niet om voor andere koersen. Al laat Kroon weleens doorschemeren dat al te lange commentaardagen niet zijn ding zijn. Gelukkig vliegt er altijd wel ergens een zeldzame vogel door het beeld die het volpraten van de uitzending vergemakkelijkt.

Naast Vanbellegem en Kroon zijn vooral ook Jan Hermsen en Bobbie Traksel veel te horen op Eurosport, voornamelijk tijdens de Franse koersen. Traksel en Vanbellegem zijn trouwens ook de vaste hoofdcommentatoren bij de cross. Traksel bij de vrouwenwedstrijden, Vanbellegem bij die van de mannen. In het eerste geval schuift Sanne van Paassen aan als analist, in het tweede geval Thijs van Amerongen.

Voor het vrouwenwielrennen heeft Eurosport verschillende co-commentatoren in huis. Zo waren Karlijn Swinkels en Jip van den Bos zowel sidekick van Nick Stölper als van Tim de Vries. Ook Iris Slappendel schoof regelmatig aan.

VTM

We hadden het net al over het afscheid van Michel Wuyts bij de VRT, maar dat betekent niet dat Wuyts afscheid heeft genomen als koerscommentator. Hij is momenteel in dienst van de commerciële omroep VTM. Deze zender heeft de rechten van slechts enkele wedstrijden, maar Wuyts was wel te horen tijdens Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije. Tijdens Milaan-San Remo werd hij ondersteund door niemand minder dan Tom Boonen, bij de Ronde van Lombardije had hij Tiesj Benoot aan zijn zijde.

