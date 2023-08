Eigenaar Soudal over ploeg-Lefevere: “Tot nu toe is alles positief, met of zonder Evenepoel”

In een interview met het Belgische financiële dagblad De Tijd heeft de hoofdsponsor van de ploeg van Patrick Lefevere, siliconenproducent Soudal, gereageerd op de geruchten over de interesse van INEOS Grenadiers voor Remco Evenepoel. “Tot dusver is alles positief, met of zonder Evenepoel”, zegt Soudal-eigenaar Vic Swerts.

Soudal werd begin dit jaar hoofdsponsor van de wielerploeg Soudal Quick-Step. De afgelopen weken was er veel te doen rond de toekomst van Evenepoel bij de ploeg van Lefevere. Ploegen met grotere budgetten zoals INEOS Grenadiers, Israel Premier-Tech, BORA-hansgrohe en Lidl-Trek zouden hem maar al te graag binnenhalen, ook al ligt Evenepoel contractueel nog tot eind 2026 vast.

Vader en zaakwaarnemer Patrick Evenepoel benadrukte onlangs nog dat Soudal Quick-Step stappen moet zetten: “Remco wil volgend jaar meedoen voor de winst in de Tour. Momenteel is het niet zeker of die ambitie realistisch is bij de ploeg van Lefevere.”

Lees ook: Vader Evenepoel sluit vertrek van Remco niet uit: “Concrete interesse van drie teams”

Dirk Coorevits, CEO van Soudal, zegt hierover in De Tijd: “Dat is vervelend, maar we kunnen moeilijk zelf tussenkomen, dat is niet onze taak. We zijn sponsor, geen eigenaar. We hopen dat dat goed komt, maar we hebben Patrick Lefevere hierover nog niet gebeld, nee.”

Soudal-eigenaar Vic Swerts heeft vertrouwen in de ploegbaas van Soudal Quick-Step. “We kennen de Patrick een beetje. Hij heeft dat goed onder controle”, geeft hij aan. “Maar ja, iedereen vertrouwt zijn vrouw tot ze weg is met een ander. Maar ik loop niet te bibberen.”

‘Voor ons is er een langetermijnvisie’

Coorevits sluit daarop aan: “En als dat nu zo is, wat dan? Dan moet Patrick maar een ploeg bouwen rond een andere klimmer. Hoe hij dat zou doen, moet je aan hem vragen. Voor ons is er een langetermijnvisie, en als het een of twee jaar moeilijk is, dan is dat zo.”

Op de vraag van De Tijd of het de ambitie van Soudal was om met Evenepoel het podium van de Tour te halen, reageren beiden: “Nee, nee, nee. Stel dat Remco er niet was, dan hadden we dit ook gedaan.” Coorevits: “Dat dat een Belg is, is leuk. Maar mocht een Spanjaard als Juan Ayuso komen, dan zou dat voor Soudal misschien nog beter zijn. Ons sponsorship hangt niet samen met een of andere renner. Alleen als er dopingperikelen zouden zijn, kunnen we ons terugtrekken.”

Swerts is tot nu toe erg tevreden over de keuze voor het sponsoren van wielerploeg Soudal Quick-Step. “Luister, tot nu toe is alles positief aan de koers, met of zonder Evenepoel.”

Lees ook: Remco Evenepoel over rel: “Mijn papa en Patrick Lefevere zouden beter zwijgen”