zaterdag 23 maart 2024 om 17:17

Egan Bernal verrast zichzelf in Ronde van Catalonië: “Nieuwe stap voorwaarts”

Egan Bernal kwam als tweede over de streep in de voorlaatste rit van de Ronde van Catalonië. De Colombiaan maakte daardoor flink wat tijd goed op zijn concurrenten en is opgeschoven naar een derde plaats in het algemeen klassement. “Ik moet met mijn voeten op de grond blijven.”

“Ik had dit niet verwacht”, opende Bernal bij Eurosport. “Ik wist dat Tadej Pogacar weer een te hoog niveau ging hebben, dus ik heb niet geprobeerd hem te volgen. Ik heb mijn inspanning goed ingedeeld. Ik voelde me goed en kon weer bij Mikel Landa komen. Daarna hebben we goed samengewerkt. Ik zou hem moeten bedanken, want hij heeft me echt geholpen.”

Bernal en Landa kwamen iets minder dan een minuut na Pogacar over de streep. Bernal heeft zo zicht op het eindpodium in de Ronde van Catalonië. “Dit is een nieuwe stap voorwaarts. Ik moet echter met mijn voeten op de grond blijven, want er is nog veel werk te doen. Maar ik moet blij en trots zijn na deze prestatie.”