Egan Bernal verliest minuut op Roglic en Mas: “Ik kon niet versnellen”

Egan Bernal is opgeklommen naar de vijfde plaats in het algemeen klassement van de Vuelta a España, maar toch zal hij met niet al te veel plezier terugdenken aan de bergrit naar de Alto de Velefique. De kopman van INEOS Grenadiers verloor meer dan een minuut op Primož Roglič en Enric Mas. “Maar ik voelde me goed”, zegt hij.

Halverwege de rit zette de trein van INEOS Grenadiers zich op kop van de favorietengroep. “We besloten ervoor te gaan vandaag. We wisten dat het gekkenhuis ging worden en het idee was om een stevig ritme aan te houden op de lange klim. Daarna wilden we op de slotklim ook nog voor wat spanning zorgen. Maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat er sterkere renners waren. We hebben geen andere optie dan dit achter ons laten en het de volgende keer weer proberen”, aldus Bernal.

“Ik voelde me goed, maar miste alleen de kracht om telkens die tempoverschillen te volgen. Elke keer als ze versnelden, voelde ik dat ik dat niet kon. Daardoor moest ik lossen. Adam Yates probeerde mij nog te helpen, maar op een gegeven moment zei ik dat hij er zelf het beste van moest maken”, legt de Colombiaan uit. “Morgen gaan we rusten en dan kijken we hoe we er aan toe zijn.”

In het nieuwe klassement is Bernal vijfde op 1.52 minuut van rode trui Primož Roglič. Daarmee is de Colombiaan naast de beste jongere ook de beste renner van INEOS Grenadiers.