Egan Bernal over het winnen van de Tour: “Het is als een drug” maandag 22 juni 2020 om 13:23

Egan Bernal won vorig jaar zijn eerste Tour de France en hoopt dit seizoen zijn titel met succes te verdedigen. “En uiteindelijk is het doel om een record te vestigen. Er gaat niks boven het winnen van de Tour. Het is net een drug”, zo citeert France TV Sport.

Bernal zal in de komende Ronde van Frankrijk het kopmanschap waarschijnlijk moeten delen met Geraint Thomas en Chris Froome, al weet ploegleider Servais Knaven nog niet of Team Ineos met drie kopmannen zal starten. Bernal heeft een duidelijk doel en dat is het winnen van de Tour. “Zodra je er eenmaal van geproefd hebt, wil je meer.”

“Je hebt er nooit genoeg van”, gaat de Colombiaan verder. “Alles staat in het teken van de volgende Tourwinst. Ik hoop straks klaar te zijn voor de wedstrijd en de show te maken. Ik zal het beste van mezelf geven”, aldus Bernal, die in aanloop naar de Tour zal deelnemen aan La Route d’Occitanie, de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné.

Bernal reed dit seizoen in eigen land al de nationale kampioenschappen (een zilveren en bronzen medaille) en de Tour Colombia 2.1. In die laatste rittenkoers eindigde hij als vierde in het klassement.