Egan Bernal ondergaat operatie aan neus om ademhalingsfunctie te verbeteren

Egan Bernal heeft een ingreep laten doen aan zijn neus. De renner van INEOS Grenadiers had meerdere problemen aan het reukorgaan, waaronder een zogenoemde ‘septumafwijking’ (een afwijking van het neustussenschot). Daardoor werd de luchtdoorgang belemmerd. Dat hebben de artsen die Bernal opereerden bevestigd aan het Colombiaanse SoHo.

De operatie had niets van doen met Bernals zware valpartij van januari dit jaar, toen hij tegen een stilstaande bus botste, meerdere breuken opliep en maandenlang moest revalideren. De neusproblemen speelden al eerder. De klimmer ondervond meer hinder van de aandoening op momenten van “grotere fysieke inspanning”, zeggen de artsen in gesprek met SoHo.

Om het euvel te verhelpen en de sportieve prestaties van Bernal te verbeteren, werd besloten om de 25-jarige renner te opereren. Het doel van de ingreep was het verbeteren van de ademhalingsfunctie. “Dat wil zeggen: de doorgang van lucht door de neus verbeteren”, aldus de specialisten. Zij benadrukken daarbij dat de operatie niet is uitgevoerd vanwege esthetische overwegingen. “De belangrijkste motivatie was de functionele verbetering van zijn neus.”

Bernal zit inmiddels alweer op de fiets, tonen beelden op sociale media aan. De verwachting is dat hij in de Vuelta a San Juan (22-29 januari) begint aan het nieuwe wielerseizoen. Het is nog onduidelijk hoe het programma van de voormalig Tourwinnaar er in 2023 precies uit zal zien. Zelf liet hij al weten dat hij komend jaar al hoopt terug te keren in de Ronde van Frankrijk.

Nuestro querido ⁦@Eganbernal⁩ se hizo una rinoplastia y está feliz entrenando pic.twitter.com/yA7V3Q1jow — Darcy Quinn (@darcyquinnr) December 20, 2022