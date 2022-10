Egan Bernal wil in 2023 terugkeren naar de Tour: “Ik heb vertrouwen in mezelf”

Egan Bernal heeft een bewogen 2022 achter de rug, maar kijkt nu vol goede moed vooruit. In 2023 zou hij graag weer van start gaan in de Tour de France, de wedstrijd die hij in 2019 won. Dat vertelt Bernal in een interview met de Colombiaanse radiozender Caracol Radio.

“Als we er vanuit gaan dat alles goed gaat, en als ik de kracht volledig terugkrijg in mijn rechterbeen – die het meest aangedaan was -, hoop ik 2023 te beginnen als een normale renner”, aldus Bernal, die zijn rentree afgelopen augustus al maakte, in de Ronde van Denemarken. “Ik zou graag terugkeren naar de Tour. Ik heb acht of negen maanden om dat voor elkaar te krijgen en mentaal voel ik me er klaar voor. Sterker nog, ik denk dat de pauze van dit jaar me zal helpen. Dus 100 procent ‘ja’: ik wil een grote ronde doen en hopelijk is dat de Tour.”

Kan Bernal het Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenpoel moeilijk maken, als hij deze tegenkomt in de Tour? “Het is duidelijk dat zij zeer sterk zijn, maar ik heb vertrouwen in mezelf. Ik heb een Giro en een Tour gewonnen. Het zou een erg interessante Ronde van Frankrijk worden, het zou erg interessant zijn om daar heen te gaan, alles te geven en dan… dat de beste moge winnen. Dat is sport.”

Ooit wil Bernal ook nog de Vuelta op zijn naam schrijven, zei hij in het gesprek met Carcol Radio. “Alle drie de grote ronden winnen zou geweldig zijn. Daarna zou ik tevreden met pensioen kunnen gaan. Het is een heel moeilijke wedstrijd om te winnen, maar ik ben 25 en heb nog heel veel jaren voor me.”

Programma 2023

Hoe komend voorjaar er voor Bernal uit gaat zien qua programma is nog niet helemaal duidelijk. Wel liet hij weten dat het een optie was om in januari te beginnen met de Vuelta a San Juan. De Tour Colombia in februari is een andere mogelijkheid. Daarna zit hij eraan te denken om het Colombiaans kampioenschap, Parijs-Nice en Strade Bianche te rijden, later volgt misschien het Critérium du Dauphiné nog. “Maar dit zijn alleen maar ideeën en alles kan nog veranderen. Het hangt er allemaal vanaf hoe het seizoen verloopt.”