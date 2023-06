Egan Bernal nog niet zeker van Tourdeelname: “Dauphiné is een goede test”

Egan Bernal is momenteel actief in het Critérium du Dauphiné. Veel renners bereiden zich daar voor op de Tour de France, maar Bernal is nog niet zeker of hij start in de Tour. “Eerlijk gezegd weet ik nog niet hoe mijn programma eruitziet na de Dauphiné”, zei hij zondag voor de start van de openingsrit tegen Flo Bikes.

“Ik doe eerst gewoon deze koers. Het hangt er daarna vanaf hoe deze wedstrijd gegaan is, welke plannen we maken”, legde Bernal uit. “Ik weet niet zeker hoe ik ervoor sta. We weten niet of ik goed ben of niet. Deze koers is een goede test. We houden verschillende opties open.”

Bernal heeft goed getraind en voelt zich ook goed, vertelt hij. “Maar trainen is altijd anders dan koersen”, aldus de klimmer van INEOS Grenadiers. “Ik wil gewoon deze koers uitrijden. Ik hoop erachter te komen waar ik sta. Ik heb al verschillende wedstrijden gereden, maar geen wedstrijden zoals de Dauphiné. Dit is de eerste écht grote koers die ik doe in twee jaar. Het beste scenario is om deze koers uit te rijden en te weten waar ik sta.”

In de eerste heuvelachtige rit van de Dauphiné eindigde Bernal als 21ste, in dezelfde tijd als winnaar Christophe Laporte. Het peloton bestond nog uit iets meer dan veertig renners.