Egan Bernal kiest voor Dauphiné in aanloop naar de Tour donderdag 23 januari 2020 om 14:24

Egan Bernal kiest dit jaar voor het Critérium du Dauphiné in aanloop naar de Tour de France, zo heeft hij laten weten op een persconferentie in zijn thuisland Colombia. De ronderenner van Team Ineos reed vorig seizoen nog de Ronde van Zwitserland, maar maakt komende zomer zijn debuut in de Franse voorbereidingskoers.

De 23-jarige Bernal won in 2019 het eindklassement van de Ronde van Zwitserland, na onder meer een ritzege in de zware bergrit naar St. Gotthard. Het bleek de ideale voorbereiding op de Ronde van Frankrijk, aangezien hij enkele weken later geschiedenis schreef door als eerste Colombiaan de Tour te winnen.

Bernal begint zijn seizoen in februari met de nationale kampioenschappen en de Tour Colombia 2.1, gevolgd door een optreden in Parijs-Nice. Bernal speelt ook met het idee om deel te nemen aan de Ronde van het Baskenland. Zeker is dat hij aan de start zal staan van Luik-Bastenaken-Luik.

Bernal zal tussen de eerste Europese wedstrijden en het Critérium du Dauphiné weer vertoeven in Colombia, in de hoop daar zo goed mogelijk te trainen met het oog op de Ronde van Frankrijk.