Egan Bernal: “Het wordt een mooie Giro om te rijden en om te zien”

Egan Bernal heeft zijn eerste reactie gegeven op de bergetappes in de aankomende Giro d’Italia. De Colombiaanse klimmer van INEOS Grenadiers, die afgelopen seizoen de Ronde van Italië won, verwacht dat het met zes ritten in het hooggebergte een zware Giro wordt.

“Met zes bergetappes door het hooggebergte is het duidelijk dat de Giro in 2022 ook zwaar zal worden”, reageert Bernal. “De eerste aankomst bergop op de Etna zal al heel belangrijk zijn voor de strijd om de roze trui, omdat je er uit het klassement kan wegvallen.”

“En dan zijn er nog mythische beklimmingen opgenomen, zoals de Mortirolo, waar grote kampioenen geschiedenis hebben geschreven. Renners zoals Marco Pantani en vele anderen. Het wordt een mooie Giro om te rijden en om te zien, en de zes bergetappes zullen bepalend zijn voor het algemeen klassement”, geeft hij aan. Of Bernal volgend seizoen ook zal starten in de Giro, is nog niet bekend.

Giro-organisator RCS heeft woensdagochtend de zes bergetappes voor 2022 gepresenteerd. Vier daarvan hebben een aankomst bergop: op de Etna, Blockhaus, Cogne en Marmolada.