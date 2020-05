Egan Bernal: “Het kopmanschap tijdens de Tour zal in de openingsweek beslist worden” maandag 11 mei 2020 om 19:26

INEOS zit voor de komende Tour met een luxeprobleem. Met drie (voormalig) Tourwinnaars in de gelederen die alle drie gaan voor eindwinst, wacht de Britse formatie nog een flinke puzzel. Uittredend winnaar Egan Bernal gaf in een gesprek op de Italiaanse tv aan dat hij verwacht dat de eerste bergetappes in het zuiden van Frankrijk een beslissing zullen brengen over wie er deze Tour kopman zal zijn.

“Ik denk niet dat er problemen zullen komen. Uiteindelijk zal de koers de beslissing brengen. Het is vanaf het begin een lastige Tour en we zullen in de openingsweek zien wie van ons de sterkste is. De anderen zullen dan voor hem moeten werken,” vertelt Bernal over de rolverdeling tussen hem en zijn ploeggenoten Chris Froome en Geraint Thomas.

In de openingsweek staat er op de vierde dag een aankomst bergop naar Orcières-Merlette (7km á 6,7%) op het programma. De zesde rit finisht op Mont Aigoual, met onderweg onder meer de beklimming van de 11,7 kilometer lange Col de la Lusette.

Bernal maakt er geen geheim van dat prolongatie zijn doel is. “Ik ben nog jong en ik ga voor mijn tweede Tourzege,” kondigt de 23-jarige Colombiaan aan. “Dat weet de ploegleiding, maar dat weten Froome en Thomas ook.”

Giro volgend jaar

Bernal stond in zijn vijf jaar als beroepsrenner nog nooit aan de start van de Giro. Vorig seizoen voorkwam een sleutelbeenbreuk zijn eerste optreden in La Corsa Rosa. In 2021 wil hij alsnog debuteren in de Italiaanse rittenkoers.

“Voordat er sprake was van het coronavirus, dacht ik eraan om de Tour en de Vuelta te combineren. Nu ben ik daar niet meer zeker van, want volgend jaar wil ik graag de Giro d’Italia rijden. Ik wil daar al starten sinds ik voor Androni reed. Ik heb veel in Italië gekoerst, maar reed nog nooit de Giro d’Italia. Dus met het oog op volgend seizoen is het beter om dit jaar maar één grote ronde te doen en weer fris te zijn voor de Giro d’Italia in 2021”, klinkt het.

Bernal deed het interview via een videoverbinding. Momenteel verblijft hij in zijn thuisland Colombia, waar hij sinds kort weer buiten mag fietsen. De verwachting is dat hij enkele weken voor de herstart van het seizoen in augustus naar Europa afreist, om problemen met een quarantaine te voorkomen. Vervolgens zal hij waarschijnlijk in aanloop naar de Tour enkele wedstrijden in Italië rijden. “Zelf zou ik graag starten in Strade Bianche, maar ik wacht af wat de mening is van het team. Zij weten wat nodig is om een grote ronde te winnen”, aldus Bernal.